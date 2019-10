Na Chomutovsku policisté každoročně odhalí několik nových varen, další ale vznikají. Jsou i v panelácích a také ve výstavních domech v centru města, jak ukázal policejní zátah pod názvem Kris.

Bohužel při výrobě nebezpečného stimulantu vznikají jedovaté látky, které se v případě paneláku a činžovních domů šíří stupačkami, takže sousedé nechtě vdechují chemikálie, což má neblahý dopad na jejich zdraví. Pokud se do bytu, kde dříve byla varna, stěhuje někdo nový, ocitá se v kontaminovaném prostředí. Odstranění následků je přitom velmi drahé, dosahuje desítek tisíc korun, a navíc je i složitě proveditelná.

„Kontaminované je veškeré vybavení bytu, stejně jako omítky, odpady, ventilace či jímky,“ upozornila mluvčí Národní protidrogové centrály Barbora Kudláčková.

Online je možné nahlédnout do mapy protidrogovky, která ukazuje, kde byly zajištěné laboratoře (mapu najdete ZDE!). Data z Chomutovska ukazují, že letos to byla jedna v Kadani a další v Křimově. Varny zajištěné v Chomutově na začátku října v ní zatím nejsou. Loni to byla jedna varna v Místě, další ve Spořicích a v Chomutově šlo dokonce o šest varen.

Kde? Toť otázka. Mapa neukazuje konkrétní místa, je jen základním vodítkem. Lidé, kteří se stěhují, a neradi by se octli v chemikáliemi prožraném doupěti, se ale mohou obrátit na policii, která jim individuálně potvrdí, zda je jejich adresa zasažená. Tam, kde to v paneláku často páchne ředidlem, by měli lidé zbystřit. Může jít o varnu, takže je oznámení policii na místě.

V Česku neexistuje autorita, která by tento stav kontrolovala a přijímala opatření. Lidem proto nezbývá než využívat mapu protidrogovky a spoléhat se na svůj nos. Není to mnoho, je to ale vše, co zbývá. Stát by se měl proto zamyslet, jak lépe chránit zdraví a majetek svých občanů.