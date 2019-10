Jirkovští senioři starší 65 let a postižené osoby mohou od začátku října využívat stejné služby jako ti chomutovští. Pokud se potřebují dostat k lékaři, na úřady nebo například na nádraží, stačí si zavolat SOS dopravu, která jim poslouží jako senior taxi. Je to díky nové dohodě mezi organizací Sociální služby Chomutov a městem Jirkov.

Miroslava Šebestová, Chomutovský deník | Foto: Deník

Chomutovští senioři využívají službu už rok. Výhodou je nejen snížená cena, která je 30 korun za jízdu. Ještě nižší jízdné mají totiž i v městské hromadné dopravě. Tím hlavním je, že taxi svého klienta odveze „od vchodu ke vchodu“, takže mu odpadá docházka na zastávku. To je plus pro seniory, kteří mají potíže s hybností nebo jsou po operaci. Navíc jim řidič bez spěchu pomůže do vozu a z něj, což se v běžné taxi dopravě neděje. A v městské hromadné už vůbec ne.