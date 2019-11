Celé roky se Kadaň snaží dopracovat k takové podobě centrálního náměstí, aby lidi lákalo. Potíž je, že tam v létě chybí stín a dlouhodobým problémem je špatně položená dlažba. Právě na povrchu se město s památkáři nemohlo dohodnout. Nakonec radní bouchli do stolu a zvolili přístup, kde jejich souhlas nepotřebují.

Miroslava Šebestová, Chomutovský deník | Foto: Deník

Pokud chce člověk přejít Mírové náměstí bez škobrtnutí, ideální je zvolit okružní cestu kolem něj, nebo jeden z úzkých chodníků v centrální části. Její největší díl však tvoří vypouklé ostrůvky vyplněné kameny a zbytky cihel, které jsou málo zapuštěné do země. Pro trekové boty nebo pohorky žádný problém. Horší je to pro nositelky podpatků a ani děti a starší osoby to nemají na takovémto povrchu snadné. Tím spíše, že na náměstí se konají kulturní a společenské akce, kdy je třeba stále se dívat pod nohy.