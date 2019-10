Světlou výjimkou je maringotka po slavném principálovi Karlu Kludském, ve které v Jirkově strávil poslední léta svého života. S první zmínkou, že ji má město šanci koupit, zní jediné: kupte, kupte, kupte ji za každou cenu.

Přitom stále není jasné, na kolik vyjde. Maringotku vlastní soukromý majitel, který si je vědom její hodnoty. V průběhu posledních desetiletí se mu hlásilo několik potenciálních kupců, včetně Národního muzea v Praze, on ale maringotku nikdy neprodal. Až teď, když je nucen opustit zahradu v kolonii v Praze-Ruzyni, ji sám nabídl městu. Ale levné to nebude. Město musí počítat nejen s cenou za odkup, ale i s následnou investicí do odborné renovace interiéru, který je původní a takřka sto let starý. Další položkou je převoz, kdy je podmínkou majitele, že město odveze i další maringotku. Ta žádnou historickou hodnotu nemá, takže bude na zvážení, jestli ji zlikvidovat, nebo využít. I to bude stát peníze.

Ačkoli jsou tyto okolnosti známé a ačkoli před Jirkovany stále neleží celkový účet, stejně jsou si jisti, že tuhle příležitost město nesmí propásnout. Silně to zaznívá na sociálních sítích. Jirkov nemá dlouhou řadu slavných rodáků, k nimž by se mohl hlásit. K těm několika málo slavným se Karel Kludský řadí a Jirkované se k jeho odkazu hlásí. Nevadí jim dát X peněz za symbol historie. Na jindy omílané opravy chodníků a silnic si najednou nikdo ani nevzpomene. S Jirkovany to vůbec není špatné, když dokážou se svým městem a jeho historií takto cítit.