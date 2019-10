Jeho zastupitel Marian Bystroň na posledním zasedání předložil ucelený dokument, který je návodem jak zabránit přehřívání ulic a dalšímu usychání zeleně. Klobouk dolů. Materiál myslí na to, jak zadržovat vodu, jak jinak přistupovat k zeleni i na snížení emisí a spotřebu energií. Přitom ho zastupitelé vypracovali po večerech a ve svém volném čase. Nejsou totiž politiky města na „plný úvazek“, politice se mohou věnovat až po své práci. Udělali to, co mělo udělat už dříve vedení Chomutova.

Zastupitelé sice dokument nepřijali jako výchozí materiál pro další kroky. Prohlasovali ale, že bude do začátku října ustavená pracovní skupina složená z politiků, úředníků a odborníků. Ta by se měla tématu věnovat a připravit nový materiál. PRO Chomutov to vidí jako zbytečné zdržení, je ale pochopitelné, že zastupitelé nechtějí přijmout dokument „naslepo“. Hlavní je, že se věci konečně dávají do pohybu a Chomutov může očekávat změny. Kdo má na tom největší zásluhu, je očividné.

Na jedné straně je tu výborně odvedená práce opozičního hnutí, která ťala do živého. Ekologie je naléhavým tématem. Ze stejného ranku je ale bohužel i lapsus jednoho zastupitele stejného hnutí. Na sociálních sítích vypustil nepravdivou zprávu o velkém kácení stromů na Palackého ulici. Ta navíc dávala do souvislosti to, že město zadává vypracování odborných posudků na stromy v dalších lokalitách s úmyslem kácet. Proti tomu se ohradil odbor životního prostředí. A fakta dávají za pravdu odboru.

Zůstat mělo u poctivé a precizní práce opozičních zastupitelů. Zveřejňování poplašných zpráv ji zbytečně hatí.