To se ovšem týká i párů, které spolu nežijí. Buď tu možnost zatím nemají, nebo jim oddělené soužití vyhovuje.

Tři týdny bez jediného objetí a možnosti se osobně vidět mohou být zatěžkávací zkouškou v moři dalších omezení. To by ale nebyli Češi, aby si z nové situace nedělali legraci a nepřemýšleli, jak na ni vyzrát. Už padají nápady na schůzky na hranicích okresu. Tak například za Perštejnem, pokud má drahou polovičku na Karlovarsku, u Všehrd, když je ze Žatecka, a dostaveníčko pro páry z Chomutovska a Mostecka může nabídnout Lesná.



Naopak těžit z nového nařízení mohou ti, kteří třeba uvažovali o rozchodu a nevěděli, jak na to. Je to jako forma vládou posvěceného ghostingu.

Párům, které nemají to štěstí, že by sdílely jednu adresu, nezbývá než vydržet. Snad to klapne a dají si pusu aspoň v první jarní den.