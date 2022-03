Lidé na Chomutovsku se zapojili do pomoci Ukrajině. Plní transparentní účty i dodávky s materiální pomocí. Se svými auty se vydali na hranice s Ukrajinou, aby dostali válečné uprchlíky - nejčastěji ženy a děti - do bezpečí. Doslova otevřeli své domovy a přijali je v nich jako členy své rodiny. Motivace pomoct lidem ze země napadené ruskými okupačními vojsky je ohromná. Je to skvělá zpráva o povaze Čechů.