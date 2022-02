Zatímco se návštěvníci skiareálu těší, co přinesou další roky, někteří místní lidé se cítí opomíjení a vytlačovaní „víkendovými občany“. Kdo pracuje v okolních městech, má problém se odpoledne probít domů přes kolony aut s lyžaři. Jestliže nemá plot, protože mu dělal dobře výhled do krajiny, nejspíš už někdy pod okny našel cizí auto.

830 parkovacích míst pod Klínovcem. Rodí se smlouva mezi Loučnou a skiareálem

Areál má růst, lyžařů bude přibývat a městečko jim bude patřit stále víc. „Nebude to tady k žití,“ ozývá se z Loučné. „Na nás se nemyslí, dělá se jen marketing pro kopec.“

Růst lyžařského střediska a změny v Loučné jsou ale nevyhnutelné. Už nikdy to nebude to klidné místo uprostřed přírody jako před dvaceti lety. Něco však získají i starousedlíci. Jestliže dnes v Loučné chybí i tak základní věci, jako je obchod s potravinami nebo pekárna, další vývoj jim je velmi pravděpodobně přinese. A nejen to.