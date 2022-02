Na Chomutovsku stále stojí „pomníky“ takzvaných Akcí Zet, kterými komunistický režim doháněl, co sám nezvládal. V Jirkově u sauny je to například bývalá restaurace a kuželna v ulici U stadionu, v Údlicích skoro padesát let stará sportovní hala. Stavěli je po práci zdarma či za drobné všimné amatérští stavitelé.