Proč taková nevole, když jde o odpad, který jsme vytvořili my? Je normální platit své účty. Navíc se jedná o navýšení o necelých sedmnáct korun měsíčně. Tolik stojí například půlka chleba.

Jistě, zvýšení poplatku přichází v době, kdy zdražuje elektřina, plyn a tím i zboží a služby, do nichž se ceny energií promítají. Rozpočty v některých domácnostech to může zacloumat.

Chomutovanům se zvyšuje poplatek za odpad. Na 800 korun

Ve skutečnosti ale vadí zvyšování poplatků za odpad v jakémkoli roce. Politici vědí, že jde o spolehlivý způsob, jak si popudit voliče, proto když to jen trochu jde, volí jiné cesty. V Chomutově si na to troufli, i když zbývá necelý rok do komunálních voleb. Bylo to ale rozhodnutí řádných hospodářů.

Vědí to i ostatní města, která se ke stejnému kroku zatím neodhodlala. Většina z nich odpadové hospodářství dotuje a náklady ještě porostou, protože se Česko přidalo k recyklačním cílům Evropské unie, podle nichž se má recyklovat kolem 60 procent odpadu a zbytek bude zatížený vyšší daní. Levněji nebude, smiřme se s tím. Tam, kde poplatky za odpad nezvedli, to nejspíš udělají za rok.