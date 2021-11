Miroslava Šebestová, Chomutovský deník | Foto: Deník

Nejen české průmyslové firmy, ale už i zemědělci se snaží nahradit chybějící pracovníky automatizovanými a robotizovanými systémy. Například na statku ve Všestudech už téměř rok zkoušejí dojícího robota. Umí vše od A do Z jako lidští dojiči, na rozdíl od nich ale také přesně ví, kolik která dojnice dala mléka, nebo jestli některá netrpí zánětem. Také mu neubývají síly, nestěžuje si a nestane se, že by v pondělí přišel do práce a položil na stůl marodní lístek.