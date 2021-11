Horskému Výsluní se po pěti měsících trochu ulevilo. Konečně je možné projíždět přes Myší díru, kde donedávna pracovali stavbaři, takže už není třeba objíždět celé hory kvůli cestě do Chomutova. Ve skutečnosti jsou práce na mostě jen přerušené, i když měly být ukončené v říjnu. Proto má spojení se světem přes zimu obstarat provizorní most. Jedná se o krajskou investici, kterou získala ústecká firma.

V čem je problém? Zdálo by se, že situace je vyřešená ke spokojenosti všech. Práce se nestihly, dobře, je tu ale řešení. Nemyslí si to ten, kdo zná poměry v horách. Horalové už zažili situace, že byli odříznutí od okolního světa. Zažili také neslavné návraty domů, kdy nebylo možné projet přes Myší díru, ani z druhé strany přes Rusovou, a tak jim nezbylo, než přespat v Chomutově u příbuzných nebo v penzionu. Provizorní most v problematickém místě, odkud se zvedá terén do zatáček, jen zvyšuje riziko, že zima ve Výsluní bude těžká.

Jak z toho ven? Kvůli skluzu chce kraj od dodavatele vymáhat sankce. Bohužel to není nic, co by místním pomohlo, pokud tedy úřad neplánuje, že jim bude shazovat zásoby z vrtulníku nebo zřídí letecký spoj do práce. Ve skutečnosti problém zcela dopadne na horaly – jejich čas a jejich peněženky. Víc se mělo hledět na organizaci práce, než jen na finanční krytí ve smlouvě.