Miroslava Šebestová, Chomutovský deník | Foto: Deník

Jídlo, oblečení, boty, hračky a snad všechno, co ocení zahrádkář. Černovická ulice v Chomutově nabízí díky Globusu a Baumarktu věci, za kterými do této oblasti míří tisíce místních lidí i Němců. Kousek od nich se má brzy začít stavět také velké obchodní centrum s nábytkem Möbelix. Na jednu stranu je to něco, co zdejší nabídku ještě rozšíří a přibydou i nějaká ta pracovní místa. Navíc zmizí nevzhledné haldy suti na pozemku, kde se dnes skladuje a recykluje stavební materiál, ovšem za rok už tam má stát hala s parkovacími místy a ostrůvky zeleně.