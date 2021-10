Člověk nemusí být politik, aby se mu dařilo do regionu dostat „balík“ pro jeho rozvoj. Příkladem jsou místní akční skupiny, kterých je v zemi 168. Jedna taková má své působiště i v chomutovském okrese.

Do jeho vesnic a menších měst se jí podařilo za šestnáct let napumpovat přes dvě stě milionů korun z různých dotací určených pro venkov. To je úctyhodná částka. Financovala se z ní péče o krajinu, vzdělávací a sociální programy a rozvoj podnikání. Díky ocenění Krušnohoří regionální produkt se zaměřila pozornost na místní lidi, kteří něco umí. Například na výrobce jemné drůbeží paštiky z Chomutova, všestudské hovězí nebo smetanovo – tvarohový Připínáček z Drmal. Do katalogu jeho certifikovaných služeb pronikla i hrušovanská mobilní cukrárna nebo krušnohorské krajkářství. Tedy užitečné a příjemné věci, kterých stojí za to si všimnout a také podpořit jejich tvůrce.

Půvab „MASek“ spočívá v tom, že se do nich nepromítají žádné politické reprezentace, žádné strany. Peníze se rozdělují průhledně a bez šance na nějaké zákulisní ovlivňování.