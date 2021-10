Češi jsou známí jako chataři. V Kovářské na Chomutovsku má ale chataření další rozměr. Turisté a milovníci zimních sportů, kteří si tuto část Krušných hor s lyžováním na Klínovci oblíbili, totiž postupně skoupili nemalý podíl bytů v panelácích.

Jistě. Není to až tak závažný problém, jako když nakupují byty spekulanti, aby v nich ubytovali pracovníky z Rumunska nebo je využívali jako „ždímačku“ sociálních dávek z nejchudších. To, že mají v Kovářské na jedné adrese třeba Pražáka, který občas přijede, aby si zalyžoval, a po zbytek času ho pronajímá dalším lyžařům a turistům, není z pohledu byznysu s chudobou tragédie. Určitě to nenutí místní lidi přemýšlet, kam se přestěhovat, aby měli klid. Je to ale ne zcela žádoucí fenomén, který se po privatizaci rozšířil a stále se drží. Apartmány pod Klínovcem jsou totiž mnohonásobně dražší.

Kovářskou to blokuje. Mohla by mít domy plné Kovářáků, kteří mají ke své obci vztah a snaží se, aby se v ní dobře žilo. Místo toho je skoro třetina prázdná a točí se v ní přespolní. Řešení to nemá. Levnější byty, než kdy byly na severu, už se nenajdou. A jen blázen by prodával, když je nedaleko lyžařské středisko s městečkem, které čeká boom.