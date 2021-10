Doženou Dočesnou? I kdyby ne, je podstatné, že se zkoušejí prosadit a přilákat pozornost k tomu, co umí. Uvidíme za pár let.

Zatím se žádná z těchto oslav věhlasem ani návštěvností nerovná žatecké Dočesné. Slaví se také více než šest dekád a žatecký chmel je symbolem kvality slavného českého piva. Každá tradice ale někde začíná. I plodiny z Chomutovska vynikají kvalitou. Račetická cibule už posbírala pár „medailí“ a ve Strupčicích je jedno z největších česnekových polí v Česku. A kdo si umí představit dobrou českou kuchyni bez cibule a česneku? Kadaň s Březnem se zase hlásí ke stovky let staré tradici vinařství.

Je to docela zajímavá otočka. I v průmyslovém podhůří, ve kterém leží Chomutovsko, začala jednotlivá města a obce pořádat slavnosti věnované nějaké zemědělské plodině. Královské město Kadaň a obec Březno se hlásí k vínu, Račetice k cibuli a Strupčice k česneku. Pořádají slavnosti, které v některých případech lákají stovky lidí, v jiných tisíce. Obdivuhodné jsou v tomto Račetice, které dokážou přilákat do polí za vesnici, která nemá ani čtyři stovky obyvatel, kolem sedmi tisíc návštěvníků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.