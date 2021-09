Spolek dobrovolníků z Prahy a okolí, který se léta snaží o záchranu severočeského zámku v Pětipsech, získal vítanou pomoc. Norové jim ze svých fondů poskytnou 24 milionů korun. Obnoví se za ně půlka památky a vznikne díky tomu i první výstava o Sámově říši na území České republiky.

To je senzační zpráva. Přinejmenším zarážející ale je, proč to musí být Norové, kdo přispěje na zdevastovanou památku kdesi na českém venkově. Vždyť je od nás dělí zhruba tisíc pět set kilometrů a ani nejsou členy Evropské unie. Proč to neudělala sama Česká republika? Jedná se o naše kulturní dědictví, které vydrželo stovky let, zničilo je až čtyřicet let „péče“ komunistů. Soudruzi už sice nevládnou, česká vláda ale dělá, jako by některé památky ani nebyly. Když se o ně snaží postarat sami lidé, staví se k věci, jako by to byl jejich soukromý problém.

Norové svůj štědrý příspěvek zdůvodňují tak, že se snaží o spravedlivější, zelenější a konkurenceschopnější Evropu. Do této kapitoly spadají i kulturní projekty. Výborně, alespoň někoho zajímají. Česku by ale určitě slušelo větší zapálení, když jde o jeho věc. Příležitost by tu byla, spolek má totiž „vyčarovat“ 18 milionů spoluúčasti.