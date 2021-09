V době, kdy sílí bytová krize, má Jirkov dobrou zprávu. Na náměstí bude na konci roku sedm nových bytů. A jakých. Klidně se můžeme bavit o luxusu, protože mají skvělou adresu, atypickou dispozici a noví nájemníci rozhodně nebudou mít problémy s asociálními sousedy, jako je to běžné na sídlištích. A co je ještě lepší, ten největší byt s rozlohou 116 metrů čtverečních má mít holý nájem 8004 koruny. Za stejnou cenu se dá s velkou dávkou štěstí pronajmout ošuntělý 2+1 v paneláku.

Kdo nájem získá? Vedení města chce vést tyto byty jako služební. Ne ale pro lékaře, zubaře či učitele, které by díky nabídce kvalitního bydlení přitáhlo do města. Nabídlo je svým organizacím a službám, policistům a zaměstnancům úřadu. Dobře. Bohužel ale neexistují pravidla, která by například říkala, že největší z bytů přednostně získají rodiny s dětmi. V podstatě platí „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.

Pro vedení města je důležité, aby v centru bydleli slušní lidé, kteří nové byty nevybydlí. To je správná úvaha. Přesto je potřeba, aby toto bydlení přineslo co nejvíce užitku. Proč nenabídnout alespoň menší z bytů jako startovací, aby z Jirkova neodcházely mladé mozky? Proč si nevyzkoušet dražbu výše nájmu, aby se přistěhoval ten, kdo dá víc? Nájem pak bude lépe odpovídat realitě, městu se rychleji vrátí náklady a v domě budou žít lidé, kteří se umějí k majetku chovat.

O zásadách přidělování bytů má rada rozhodovat za týden. Jestli se zachová podle návrhu, nebudou to byty. Bude to jackpot pro pár vyvolených.