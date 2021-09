Jestliže chtěl tvůrce, který v Jirkově zanechal sochu penisu, vyvolat diskuzi, povedlo se. Město dílo odmítlo a o události se mluví.

Věc má ale širší rámec. Autor chtěl podle svých slov ukázat, jak je veřejný prostor lehkomyslně zaplevelován narychlo „spíchnutými“ díly. Nic proti vodníkům, čertům, andělům a lavičkám ze sochařských sympozií. Umístěné na návsi u rybníka nejspíš udělají radost.

Jestli chce ale město kulturně dotvářet okolí zámku, dalších historických staveb či okolí pomníku padlých, chtělo by to více rozmyslu. Je nutné dopředu vědět, jak takové dílo bude vypadat, co a na jaké úrovni autor tvoří a ve spolupráci s odborníky z oblasti výtvarného umění a architektury zvážit, kde ve veřejném prostoru bude, aby ladilo s celkem. Ideálním nástrojem jsou veřejné soutěže, ve kterých se utkají ti nejlepší tvůrci.

Umění je široký a mnohotvárný pojem. Vejde se do něj i cirkusáctví a lecjaký kýč. Města by ale pro svá nejikoničtější místa neměla chtít nic menšího, než vysoké umění. Jen takové dokáže zvýšit kulturní kapitál.

Když jsou pravidla příliš volná, může se stát, že na mezery ukáže právě třeba pobuřující výtvor performera.