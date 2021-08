Těžká realita, kterou musí přijímat obyvatelé severočeských sídlišť, plíživě dopadá i na vesnice. Řeč je o byznysu s chudobou, což je kontroverzní podnikání postavené na ubytovávání sociálně slabých, za něž platí příspěvky na bydlení stát. Kdykoli takovýto byznysmen skoupí byty a ve větším počtu se tam nastěhují sociálně slabí, z oblasti se stává ghetto, kde se vede hlučný noční život a užívání drog není výjimkou.

Situaci dobře znají obyvatelé některých částí Chomutova, Jirkova a dalších měst. Nevyhýbá se ale ani vesnicím, které jsou stále synonymem poklidného žití. Například v Hradci na Kadaňsku, kde před pár měsíci domkaři podepisovali petici. Bohužel v ní vyslovili nesplnitelné, přáli si vystěhování problémového obyvatelstva ze šestice bytovek. Ti lidé ale mají smlouvy a majitel domů zájem na tom, aby vše pokračovalo jako dosud.

Tik z nedobrého trendu mají i další vesnice. Jakmile je někde prázdný dům a shánčlivá realitka se ho snaží udat jako investiční bydlení, raději se obec snaží ho získat a najít pro něj využití. Tak to udělali ve Strupčicích a třeba i v Místě.

Nešťastníci, kteří propadli na samé sociální dno, se nevypaří. Někde bydlet musí. Optimální by ale bylo, kdyby stát tuto problematiku konečně pevně uchopil a řešil ji komplexně, aby šel byznys s chudobou do kytek. Jestli to dokáže Koncepce bydlení České republiky 2021, se teprve uvidí. Má své kritiky.