Miroslava Šebestová. | Foto: Deník

Je to rok, co z Jirkova odešel provozovatel poslední herny. Byla v Ervěnicích v budově města, které ji mělo pod kontrolou, a jemuž do té doby plynuly příjmy z daně z hazardu a nájmu. Ačkoli je dnes město bez jakékoli herny či kasina, zastupitelé na posledním zasedání přijali vyhlášku zakazující hazard. To se může za současné situace jevit jako zbytečnost. Není kde hrát, není co zakazovat.