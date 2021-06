Nemalé skupině Chomutovanů stále leží v žaludku, že se bazén v bývalých lázních nikdy neobnoví. Budova možná. Vedení města vyvíjí snahu, zjišťuje možnosti, platí architektonické studie. Je tedy šance, že se jedna z místních ikonických staveb zachová. Přesto už si tam lidé nikdy nezaplavou.

Do toho si mnozí nezvykli na nový Aquasvět. Nepřirostl jim k srdci. O to podrážděněji sledují, že se do jeho oprav lije 17 milionů.

Opuštění provozu lázní a vybudování nového centra je zhruba osm let stará záležitost. A také bolest, jak se ukazuje. Podle stále živých ohlasů se zdá, že se nezmenšila. Vidět je to na sociálních sítích, kde problematiku komentují stovky lidí, lajky jich rozdávají tisíce. To v chomutovských poměrech svědčí o neobyčejném zájmu.

Stále tu jsou lidé, kteří si myslí, že když město žádá o miliardu z evropského fondu, proč by z ní neměl být obnovený bazén? Stále tu jsou lidé, kteří by nejraději Aquasvět zbourali. Nic z toho se nestane.

Možná by si z toho ale politická reprezentace mohla do budoucna něco odnést. Až bude příště rozhodovat o podobně velké věci, bude dobré, když se zeptá veřejnosti, co by si přála. Sázka na to, že ví lépe než Chomutované, co je pro ně dobré, a že si lidé nakonec zvyknou, totiž nemusí vyjít.