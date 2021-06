Opět se měnila pravidla za pochodu. Původně se měly restaurace otevírat v půli června, vláda to ale narychlo umožnila už od posledního květnového dne. Stejně tak narychlo museli reagovat majitelé provozů a jejich zaměstnanci. V chomutovských restauracích pucovali vybavení už o víkendu.

Podle řady restauratérů v Chomutově, Jirkově, Kadani a Klášterci nad Ohří jsou rozhodnutí vlády chaotická. Přesto se snaží být připravení. Na poslední chvíli si zajistili zásoby, co je ovšem horší, nemají pod střechou všechen personál. Za dlouhodobé covidové odstávky odešli někteří číšníci a kuchaři do fabrik, nebo se rekvalifikovali pro práci ve stavebnictví, další odešli za prací do Německa. Jejich dojmy z náhlé otevíračky jsou tak rozpačité, nakonec ale převažuje úleva: konečně je to tady.

Pozitivem je, že se živnost konečně může rozjet. A také, že už hosté nemusí sedět ve 14 stupních Celsia na zahrádce, ale mohou se schovat dovnitř, kde jim neprší do talířů. Teď jen, aby se zase naučili chodit a život se alespoň v něčem vrátil do starých kolejí.