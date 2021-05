V Jirkově získají nového pomocníka. Na několika adresách budou samoobslužná výdejní místa Zásilkovny, takzvané Z-Boxy, které se ovládají přes mobilní aplikaci.

Je to služba, kterou lidé obzvlášť ocení. Pandemie je naučila nakupovat v e-shopech. Jinak to ani nešlo, když potřebovali pořídit boty, oblečení nebo potřeby do domácnosti a v obchodech je obstarat nemohli.

Plusem je, že je box na dosah a v provozu je neustále, bez ohledu na den či hodinu. Není tedy potřeba plánovat si program podle příjezdu kurýra. To je dobrá zpráva a pokrok hodný 21. století.

Mínusem může být snad jen umístění, protože se jedná o ostře červenou „bedýnku“. Z-box má vyrůst na sedmi místech. U lahůdek na Osadě, na parkovištích v ulicích G. Svobody a K. Marxe, u ervěnického kulturáku či kontejnerů na tříděný odpad na Březenci je to nejspíš v pořádku. Je po ruce a nekazí dojem. Horší je to v případě červenohrádecké návsi, kde bude před panským dvorem z 18. století jako pěst na oko. Také v osadě Jindřišská má box „křičet“ vedle zastávky s knihobudkou a tudíž ve výhledu na kapličku a hrázděné domky kolem nádrže.

Je skvělá zpráva, že se v Jirkově o něco zlepší služby a lidé se k zásilkám dostanou snadněji. Jen by to chtělo lépe zvážit umístění, aby kvůli praktičnosti nevzaly za své půvabné výhledy, které byly dosud tak opečovávané.