Jistota je, že se dovnitř vrátí Komerční banka, že pod střechou vzniknou byty a nejnověji i to, že uvnitř vznikne značková pivnice. Otázkou je proč, když v Jirkově citelně chybí solidní restaurace?

Jistě. Pivnice se určitě uživí lépe, a to i v horších časech. Spíše zkrachuje restaurace, než hospoda. Čech svou „základnu“ vždycky podrží. Určitě je také lepší, že se má jednat o prvotřídní podnik, a ne jen tak ledajakou putyku.

Nicméně nic si nenalhávejme. Značková hospoda neprodukuje značkové hosty. Jakmile se napijí, budou se chovat jako hosté v kterémkoli jiném podniku. Bance sousedství pivnice vadit nemusí. Úředníci za sebou zamknou odpoledne. Co ale obyvatelé bytů v patře? Co obyvatelé okolních paneláků? Snad všechna města řeší stížnosti obyvatel sídlišť, kteří se nemůžou vyspat kvůli rozdováděným hostům hospod. Dodatečně si pomáhají vyhláškami.



Vypadá to tedy, že si Jirkov v centru zažíhá problém, který se jinde snaží hasit. Škoda, že se víc nemyslelo na rodiny a aby se do centra skutečně vrátil život. A ne ten noční.