Koho by napadlo, že takové obyčejné boby budou něčím nedosažitelným? V době, kdy je možné zajít si leda pro jídlo, drogerii, léky a pár dalších věcí, na které se vztahuje výjimka, se stává gumárenský výrobek něčím takřka exkluzivním.

Foto: Deník

Dokládají to scénky jako ta z jirkovského Tesca, kdy zákazník prosil, aby mu prodali boby. Jinde nejsou k sehnání, na kopec jde s dětmi zítra, než je přiveze kurýr, potrvá to dny. A vždyť je tam mají vystavené, jen jsou za páskou jako další zboží, které vláda za lockdownu zakazuje prodávat. To proto, aby nebyly v nevýhodě zavřené sportovní potřeby a další.