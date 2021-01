Kdo nepatří k zatvrzelým popíračům covidu a má široké příbuzenstvo, v řadě případů popřemýšlel, jak to udělat, aby se všichni jeho blízcí viděli tváří v tvář a přitom neohrozili dříve narozené. Řešením byl opět laptop a videokonferenční aplikace Teams, Zoom nebo messenger na facebooku.

O svátcích tak měla leckterá rodina na obrazovce místo učitelů, šéfů a kolegů své rodiče, babičky, dědy a další příbuzné, se kterými si konečně mohla v širším kruhu popovídat. Samozřejmě se svařákem v jedné ruce a s cukrovím v druhé. Podobně to leckde bude i na Silvestra a Nový rok.

Nevyrovná se to skutečnému setkání, kdy je možné se obejmout, popřát si vše dobré a dát si pusu. Aby to tak za rok mohlo být, stojí za to spokojit se pro jednou s rodinným či přátelským setkáním přes monitor.