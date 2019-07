Toho lepšího. Po jízdě po silnici s rozmláceným povrchem, dírami a utrženými krajnicemi najednou nový asfalt, jasné vodorovné značení na silnici, tedy bílé čáry, k tomu opravené kraje vozovky.

Řeč je o silnici Žatec – Rakovník. Zatímco v Ústeckém kraji na Žatecku je silnice v parádním stavu, u Svojetína na Rakovnicku, za hranicemi dvou krajů, začíná pro řidiče peklo. Úzká cesta, samá díra. A náprava hned tak nepřijde. Letos ani v příštím roce Středočeský kraj neplánuje, že by svou část silnice ke křižovatce s „karlovarkou“ a dál do Kněževsi opravil.

Silnice Žatec - Rakovník je v Ústeckém kraji opravená, ve Středočeském na rekonstrukci zatím čeká. Foto: Deník/Petr Kinšt

Podobná situace je na silnici Louny – Rakovník. Také tuto silnici Ústecký kraj s využitím evropské dotace před lety opravil. Řidiči hranici krajů u Ročova poznají okamžitě, stejně jako u zmíněného Svojetína. Na této silnici se ale blýská na lepší časy, kus „lounské“ u Rakovníka se chystá Středočeský kraj v brzké době opravit.

Miliardy korun, které do silnic v Ústeckém kraji v posledních letech šly z jeho rozpočtu, evropských dotací i příspěvků od státu, jsou vidět. Je sympatické, že krajská samospráva investuje i do cest „na konci světa“. Opravený povrch má třeba silnička vedoucí podél doupovského vojenského prostoru přes Kadaňský Rohozec, nyní se pokládá nový asfalt mezi Čeradicemi a Kličínem. Letos se ještě opraví silničky v nejjižnější výspě kraje u Blatna, mezi Břinkovem a Brodcem, u Vojniček či Stradonic.

Ústecký kraj si za opravy silnic zaslouží pochvalu. Ale zase ne moc velkou. V kraji je pořád řada silnic v hodně špatném stavu. Některé méně frekventované cesty jsou rozmlácené, kdyby nebylo posekané trávy podél nich, skoro by to vedlo k domněnce, že na ně silničáři úplně zapomněli. Po opravě ale volají i frekventované komunikace. Třeba některé úseky mezi Žatcem a Louny. Kraj by proto neměl v úsilí věnovanému opravám silnic polevit. A nezapomenout, že cesty, které jsou dnes opravené a v dobrém stavu, za dvacet let už nebudou.