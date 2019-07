Nahradí je klasické nádobí. Ke změně Chomutovské přivedla současná situace, kdy sílí ekologický boj proti plastům a hrozí, že v oceánu bude brzy víc umělé hmoty než ryb.

Vedení města začíná u sebe, aby mohlo jít příkladem také ostatním: úředníkům a zaměstnancům magistrátu, městským organizacím, školám a také veřejnosti. Samozřejmě to neznamená, že pokud někdo půjde po chodbě radnice s ovocnou šťávou v plastovém kelímku s brčkem, dostane přes ruce a navrch slízne výchovný proslov. Většina ale táhne. Dá se tedy předpokládat, že v prostředí, kde se pije kohoutková voda ze skla, se skalní uživatelé plastu stáhnou.

Další budou na řadě velké kulturně společenské akce, kde město uvažuje o zavedení vratných kelímků z tvrzeného plastu. Ty budou stejně jako klasické nádobí využitelné mnohokrát.

Bude to nepohodlné. A bude to také dražší, alespoň tedy v začátcích. Nejprve bude potřeba nakoupit sklo na radnici. Později půjde o zajištění vratných kelímků a zvykání zapřisáhlých pivařů na to, že pivo může chutnat i z nádoby, která připomíná větší kelímek na čištění zubů.

Jakmile se u nás ekologičtější přístup zabydlí, pomůže to hlavně přírodě. Hospodárnější chování ale časem přinese i finanční úspory. Když nebudou odpadkové koše neustále přetékat obaly, nebudou se tam technické služby několikrát za den otáčet. Likvidace plastu pak vyjde levněji.