Poslední hernu automatů, která zbývala v Jirkově, její provozovatel pustil. V době nouzového stavu vypověděl nájem v městské budově. Roli hrálo vysoké měsíční nájemné i blízkost otvického kasina, kterému jirkovské Nero, jedoucí v režimu pouhé herny, nemohlo konkurovat. Kdo se však radoval, že tímto hernám ve městě kompletně odzvonilo, nejspíš se plete.

Foto: Deník

Vedení Jirkova má zájem hernu zachovat. Zbyla mu u dob minulých jako dědictví, díky kterému se přisypávají miliony ročně do rozpočtu. Celkem osm milionů ročně. Ty by mohly scházet o to víc, že městská kasa zchudne kvůli nižšímu výběru daní vzhledem k pandemii.