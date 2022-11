Město se ale k němu hlásí spíše rozpačitě, a tak řada místních lidí ani netuší, že známý vizionář pocházel právě odsud. Pamětní destička, která visela na domě v Hálkově ulici – tedy v místě, kde se narodil, tam dávno není. Těžko už si také někdo projde Gerstnerovu naučnou stezku. Začínala velkou informační tabulí u knihovny. Ta však chybí.

Hravá věda v chomutovském muzeu: Děti se setkaly s Gerstnerem i Sklodowskou

Vizionáře tak v Chomutově viditelně připomíná jen socha před průmyslovkou, náhrobek na hřbitově anebo výstava v muzeu. Brzy má sice na Lipské vyrůst hvězdárna F. J. Gerstnera, půjde však jen o mobilní buňku, kterou si díky sympatickému odhodlání prosadil spolek astronomů.

Neexistuje například žádné významné ocenění, jež by Chomutov uděloval ve spojení s Gerstnerovým jménem. Cena pro osobnosti města nese jméno po Jiřím Popelu z Lobkovic. Významný český šlechtic je ale známý tím, že město tvrdě potrestal za vydrancování jezuitské koleje a vyhnání jezuitů.

Celebrita vědy a techniky: Chomutov si připomíná slavného rodáka Gerstnera

“On s Chomutovem válčil. Toho, kdo chtěl mít město svobodné, popravil,” zmínil historik chomutovského muzea Jiří Kopica. Otázkou tedy je, proč není vyzdvihovaná spíše zářivá stálice, jakou je F. J. Gerstner.

Chomutovsko je dnes zvenčí viděné jako jedna velká montovna, kde není dost "mozků". Přitom odsud vyšel člověk, který symbolizuje to nejdůležitější z oblasti moderní technické kreativity. Je to skutečnost, kterou stojí za to připomínat. Pro město by to měl být námět k zamyšlení.