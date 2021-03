„Mezi našimi pacienty je poměrně velký zájem o očkování, máme vytvořený pořadník, ve kterém je přibližně 500 pacientů. Ty bychom zvládli napíchat za víkend, pokud by nám někdo dal 500 vakcín,“ postěžoval si minulý týden praktický lékař ze Šluknova Vratislav Prejzek. Poukázal tím na naprostý nedostatek vakcín, které by mohli svým pacientům rozdat právě praktici.

Jsou to přitom teprve dva týdny, kdy v Kadani při hromadném očkování, pro které se vžilo označení "očkovací mejdan", rozdali lidem více než 4000 dávek od firmy AstraZeneca. Právě tato látka je vzhledem k nárokům na skladování vhodná pro použití v ordinacích praktických lékařů, kteří zpravidla nemají vybavení pro hluboké mražení, které vyžadují jiné vakcíny.

Pokud by kraj neuspořádal kadaňský očkovací mejdan, ale poslal 4000 vakcín praktickým lékařům, mělo by to hned dvojí pozitivní efekt. Tím prvním je rovnoměrné a spravedlivé rozprostření očkovací látky po kraji. Posláním vakcín do Kadaně kraj neodůvodněně preferoval jednu z okrajových částí regionu. Tím druhým pak je, že by se téměř všechny dávky zaslané praktikům dostaly k obyvatelům Ústeckého kraje. Tedy k lidem, kterým byly určené. Málokdo má svého praktika jinde, než kde bydlí. Kadaňská nemocnice se totiž netají tím, že si do ní pro dávku přijeli lidé z mnoha jiných krajů.



Je pravda, že 4000 dávek není množství, které by Ústecký kraj mohlo nějak spasit. Na očkovacím mejdanu v Kadani, o který se mimochodem kvůli podezření na očkování mimo pořadník zajímá ministerstvo zdravotnictví a je plný vytáček, se ale ukázalo, nakolik kraj očkování zvládá. Nebo spíš nezvládá.