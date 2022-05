Pro hlavní role v celovečerním filmu Kam motýli nelétají režisér Roman Němec získal herce Daniela Krejčíka a Jiřího Vojtu. Hrají v něm také zvláště známé tváře Jaroslav Dušek, Klára Melíšková, Martin Myšička či Simona Babčáková.

Zdroj: Youtube

Kam motýli nelétají Zdroj: YouTube.com/Kam motýli nelétají

Snímek se rodil v pandemickém čase. Co je však pro místní patrioty zvlášť zajímavé, dělo se to nejen v divokých jeskyních na střední Moravě, ale z velké části v Krušných horách a přímo v Kadani. Hlavním dějištěm je tamní gymnázium. Kdokoli místně znalý ve filmu pozná také Mírové náměstí, ulici Jana Švermy, Studentské náměstí, Smetanovy sady a nábřeží v podhradí. Točilo se i na vyhlídce na Svatém kopečku a maturitní večírek gymnazistů se odehrával v kadaňské restauraci U Karla IV.

Spojení s Kadaní umocňuje fakt, že také autor příběhu a režisér v jedné osobě žije v Kadani, město dobře zná a má k němu vřelý vztah. A tak dává smysl, že se film dříve, než půjde do celoplošné distribuce, několikrát promítne v kadaňském kině Hvězda. Je to fér. Jde přece o film made in Kadaň.

Slavnostní premiéra filmu Kam motýli nelétají se odehraje v pondělí 16. května v pražském kině Lucerna. Kromě toho jsou ale naplánované ještě dvě předpremiéry v místě natáčení. Diváci kadaňského kina Hvězda ho uvidí ve čtvrtek 19. května od 18 hodin. Přidaná budou ještě dvě veřejná představení, a to v pátek 20. května a ve středu 1. června vždy od 20 hodiny. Vstupenky jsou již v prodeji.