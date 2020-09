Neodradí je ani cedule, ani vysvětlování zoologů, že ovce, kozy, ale také koně mají velice citlivý žaludek, který je vyladěný hlavně na trávu a seno. A že když si taková ovce dá něco, co nemá, nafoukne se a pojde.

Stále v lidech převažuje takové to, ale ta ovečka je hubená, dám jí starý chleba. Koukej, opice, hodíme jí sušenky. Schválně jestli si dá. Pár jablek poníkům neuškodí, nakrmíme si jes dětmi a vyfotíme se u toho.

Občas je to proto, že lidé přicházejí s mylným dojmem, že zvíře jistojistě hladoví. Jindy jde o neznalost, nebo i škodolibost. A pak je tu také přesvědčení, zaplatil jsem si vstupenku, tak mám nárok na zážitky. To zvíře to ustojí.

Jak upozorňují odborníci, ne vždy. Vadí nejen nevhodné krmivo, ale i přemíra vhodného. Zvířata je slupnou, i když hlady netrpí.

Jestli chce zoopark zcela uchránit zvířata před samozvanými krmiči, pak za cenu, že už nebude kontaktní. Můžou to vyřešit ploty před výběhy. Nebo mohou vzít lidé rozum do hrsti. Přestat krmit doneseným jídlem a nechat tuhle stránku věci na odbornících.