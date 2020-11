Kasina jako generátor peněz? Spíše potíží pro celý Chomutov

Chomutov se podobně jako další města svízelně zbavoval heren. Podařilo se to před pěti lety. Lidem, kteří žili v jejich okolí a odnášeli důsledky chování nočních zákazníků i rodinám gamblerů, se tehdy dost ulevilo. Nově je ale možné, že se hazard do města vrátí, i když v jiné podobě. Zastupitelé budou jednat o vyhlášce, která by povolila kasina.

Foto: Deník