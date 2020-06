Jedlé aleje jako návrat ke kořenům

Chomutov chce do krajiny vracet staré odrůdy ovocných stromů, jako to bývalo za časů našich předků. Odbor životního prostředí si vytipovává cesty z města, které by olemovaly jabloně, švestky či hrušně. První vysokokmeny jabloní s naroubovanými starými odrůdami jsou vysázené na chomutovském sídlišti Písečná podél cyklostezky. Jak cyklisté, tak místní děti tam budou moct chodit na jablka, která jedli lidé před dvěma stovkami let.

Foto: Deník