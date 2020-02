Anglosaská média se předhánějí, aby s primátorem udělala rozhovor. Teď mají o důvod víc. Hřib totiž podporuje přejmenování prostranství před ruskou ambasádou, odjakživa nesoucí název Pod Kaštany, na Náměstí Borise Němcova.

„Jde o pojmenování po významném ruském politikovi, který byl vicepremiérem Ruské federace, a já jsem přesvědčen, že Rusům, třeba i těm, kteří žijí v Praze, se bude velice líbit, že náměstí na takto významném místě ponese jméno po jejich oblíbeném politikovi,“ uvedl Hřib v ČT.

Nebude. Rusové milují svého vládce Vladimira Vladimiroviče Putina, který neměl Němcova rád. Nadějný fyzik a matematik Němcov začal svoji politickou kariéru za Borise Jelcina, stanul v čele pravicové liberální strany a byl velkým Putinovým kritikem.

Před pěti lety byl zavražděn. Pachatelé byli odsouzeni, ale o objednavateli zločinu se dodnes spekuluje. Němcov si náměstí či ulici v Praze zaslouží. Pokud si ale pražští radní pro toto gesto vybrali prostor před ruskou ambasádou, nelze to vnímat jinak než jako facku Putinovi.

Hřib není řeporyjský exhibicionista Novotný, takže v Kremlu zajisté chápou, co jim Praha sděluje. Otázka zní, zda Jedi z magistrátu mává svým mečem proto, aby zaujal svět a pirátské voličstvo, nebo zda vědomě činí to, co ministr zahraničí oficiálně činit nemůže.