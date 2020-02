Deset let žaláře navrhuje státní zástupce pro bývalého českého imáma Samera Shehadeha. „Duchovní vůdce“ posílal peníze teroristické organizaci v Sýrii a pomáhal svému bratrovi a jeho nevěstě, aby se mohli stát bojovníky islámského státu. Zaslouží si ten člověk, co vyhlíží jako vyjukaný pošuk, tak přísný trest?

U soudu se odehrává střípek kulturního střetu. Západ jej začal vnímat jedenáctého září 2001 a připomínal si ho při atentátech v Beslanu, Bruselu, Nice nebo v Londýně. I Češi se chvěli hrůzou než zjistili, že jsou v závětří, mimo hlavní tahy teroristů. I když se islamističtí atentátníci pošetile domnívají, že míří přímo do Alláhova Ráje, jsou to jednoznační vrazi. Jenže co když zlí bojují proti krutým? Shehadeh se hájí: pomáhal jsem svým ve válce proti genocidě.