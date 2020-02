Ester Ledecká znovu ohromila. Lyžařské experty, veřejnost i novináře. Třetí místo z nepříjemného sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu stojí za oslavnou ódu. Ale protože na zpěv je tady její otec, tak alespoň malá gratulace touhle formou: Díky, slečno s brýlemi.

Foto: Deník

Víte, následující řádky už (bohužel) nebudou tolik o skvělé lyžařce a rychlé snowboardistce. Budou o závisti. Jde o to, že ne všichni Ledecké tleskají. Pokud se někdy kouknete na sociální sítě, asi víte, o čem je řeč. Nedávno dokonce do redakce Deníku přišel mail s tímto lehce parafrázovaným zněním: „Koho zajímá nějaká Ledecká? Je to namyšlená fiflena, která měla párkrát štěstí.“