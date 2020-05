Představitelé měst, členové svazu bojovníků za svobodu, skauti a další přicházeli s květinami ve městech podle připraveného harmonogramu, tak, aby se nesetkávali. Klasickou podobu pietního aktu nedovolila bezpečnostní opatření souvisící s pandemií koronaviru.

Politici rádi opakují, že s pandemií jsme vstoupili opět do válečného stavu. Tentokrát se ale neválčí o území, naplnění ideologických cílů nebo opětovné rozložení mocenských sil. Tentokrát je to válka lidstvo versus příroda. Druhá světová válka si vyžádala šedesát milionů obětí, dvě třetiny z toho byli civilisté. Ve srovnání s touto statistikou to zatím vypadá, že tentokrát by mohlo být obětí této války mnohem méně.

Přesto by nám tento konflikt už konečně mohl být ponaučením. Má smysl válčit a zabíjet se mezi sebou, když nás i v 21. století, přes schopnost létat do vesmíru, odpálit jadernou bombu na tisíce kilometrů daleko nebo vyrábět maso v laboratořích dokáže srazit na kolena neviditelný virus? Není vždycky lepší peníze a energii na válku investovat někam jinam?