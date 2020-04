Čas pro falešné hrdiny? Nikdy nebyli užitečnější

Pěkně se mu to hodí do krámu, ten si rozjel reklamu jako blázen. To stejně dělá jen proto, aby byl vidět. Téměř s každým příspěvkem zastupitele na sociální síti, v němž se pochlubí rozvozem roušek, vlastní šichtou u šicího stroje nebo rozhovorem s ministrem o nákupu ochranných pomůcek se zvedá kromě pochvalných „lajků“ a komentářů i vlna názorů, že to politici dělají ani ne tak z dobroty srdce, jako pro voličská procenta. Protože kdo upřímně a nezištně pomáhá, skromnost mu o tom nedovolí mluvit. Je ale takhle rychlý soud na místě?

Kdy jindy by už politici měli být vidět a stoupnout si do první linie, než v době krize? Vždyť přesně to po nich už první den po volbách chceme. Netlachat, jednat a pomáhat. Co je pro voliče větší potvrzení správnosti jejich rozhodnutí, než politik, který ukáže, že je v tom s námi. Jde příkladem, povzbuzuje ostatní a díky svojí funkci má kontakty a prostředky pro rychlou pomoc. Bez prezentace vlastního jednání by to všechno šlo ale jen těžko. Jistě, současná situace přímo nahrává falešným hrdinům. Pro skromnost a tichou práci v koutě ale v krizi, ve válce, chcete-li, není prostor. Je na odpovědnosti voliče, aby si zhodnotil, kdo zištně okázale plácá do vody, surfuje na vlně populismu a líbivosti k vyšším volebním procentům a kdo jen potvrzuje svoji soustavnou práci. Pokud to nedokážeme rozpoznat hned, otevírá se nám prostor a cesta k aktivnímu voličství. Zajímejme se o své zastupitele, primátory. Covid-19 bude za pár let běžnou virózou, říká lékařka Simkovičová ze Střekova Přečíst článek › Položme si otázku, co pro nás dělali celý předchozí rok, co dělají teď, kde jsou jejich zájmy. Možná zjistíme, že tak jako se teď starosta chlubí s ušitými rouškami, každou neděli informuje o svých kulinářských úspěších. Nebo že cesty zastupitele pro zabezpečení švadlenek vystřídaly výlety se školáky za fotbalem. A že ty hlavy měst, které vidíme jednou ročně na Vánoce, zůstaly zalezlé i teď. Z prospěchářů, pokud jsme jim stáli alespoň za jeden dobrý skutek, se radujme. Užitečnější pravděpodobně už zase dlouho nebudou. Města na Chomutovsku očekávají obří ztráty. Na radnicích se šijí roušky Přečíst článek ›

