Tenké a rychleschnoucí

Menstruační plavky fungují na podobném principu jako menstruační kalhotky: jsou nepropustné, ale prodyšné. Vlhkost pohltí dovnitř, neprotékají a nezanechávají nikde obtisky. Jsou tenčí než kalhotky a rychleji schnou.

V obchodech bývají k dispozici vcelku i dvoudílné. K hornímu dílu si žena může vybrat ze tří různých střihů kalhotek - bikiny, brazilský střih a vyšší střih.

Trendy mě nezajímají, zajímá mě ženské tělo, říká designérka plavek Geislerová

Někdy je nutná pojistka

Zatímco menstruační kalhotky to dokážou, menstruační plavky si neporadí se silnou menstruací, V takovém případě je potřeba je používat s kalíškem, tamponem nebo houbou jako pojistkou. Ale při slabé menstruaci, během špinění, a dokonce i při inkontinenci nabízejí pohodlí a jistotu. Takže čas u vody si žena může opravdu užít.

Bez krvavých stop

„Dostala jsem před časem nadšený mail od jednoho pána, že jsme jim zachránili dovolenou – koupil menstruační plavky manželce i dceři, aby mohly během menstruace v pohodě do moře,“ vypráví Ilona Bittnerová.

Recept na zdravé opálení: Hodně jahod, zeleniny s olivovým olejem i čokolády

A ubezpečuje, že se ženy nemusí bát, že jim plavky během koupání protečou a krve bude kolem nich jako ve filmu Čelisti. „Ve vodě většinou nekrvácíme, nebo jen minimálně. To způsobí změna tlaku. A nepropustná vrstva plavek je navržena tak, že opravdu nic nepustí ven.“

Plavání jako úleva

Pro to, aby si ženy během menstruace nemusely odpírat koupání, svědčí i fakt, že nenáročné cvičení a pohyb, jakým je třeba právě plavání, pomáhá zmírnit menstruační křeče a bolesti. Je to mimo jiné tím, že se během plavání uvolňují endorfiny, které fungují také jako přírodní lék proti bolesti. Jak se píše na instagramu maluna.cz, ve vodě to svědčí i zádům, které se krásně uvolňují. A zablokována záda mohou s bolestmi při menstruaci úzce souviset.