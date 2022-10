Koncept kalendáře Pirelli 2023 je zaměřený na múzy, imaginární a archetypální postavy, které byly pro Emmu Summertonovou inspirací po celý její život. Je to pocta všem ženám, které fotografku inspirovaly - počínaje její matkou až po zpěvačky, herečky, umělkyně, spisovatelky, aktivistky, malířky a další.

Kalendář Pirelli 2023

Koho v kalendáři najdete

Jednou z modelek je Lila Mossová, dcera slavné Kate Mossové. Lila debutovala jako modelka v 18 letech na podzim 2020 na přehlídce Miu Miu. Poprvé se ale vydala ve stopách své matky v roce 2016, když ji Mario Sorrenti fotil pro obálku Vogue Italia. Tehdy však byla podle Kate Mossové na modeling příliš mladá.

Vedle ní se v kalendáři objeví i zkušenější Bella Hadidová. Ta se, mimochodem, stala z pohledu matematiky nejkrásnější ženou světa. Vděčí za to svému téměř dokonale symetrickému obličeji, který obstál na základě tzv. zlatého řezu. Nutno ale dodat, že Bellin obličej prošel několika chirurgickými úpravami.

Pro Karlie Klossovou šlo o druhé pózování pro kalendář Pirelli. Poprvé se objevila ve vydání pro rok 2013. Klossová je nejen jednou z nejslavnějších modelek světa, ale také programátorkou, podnikatelkou, filantropkou, televizní moderátorkou, aktivistkou a matkou ročního dítěte.

To modelka a podnikatelka Emily Ratajkowski v kalendáři Pirelli debutuje. Její kariéra v modelingu je každopádně velmi bohatá. Ratajkowski ale nesází vše na jednu kartu. Založila úspěšnou oděvní značku Inamorata, za což v roce 2019 získala prestižní ocenění Módní podnikatelka roku.

Kariéra Ashley Grahamová odstartovala, když se po 15 letech modelingu stala první plus-size modelkou, která se v roce 2016 objevila na obálce plavkového vydání Sports Illustrated. Grahamová významně ovlivnila vnímání těla mnohých žen svými upřímnými rozhovory o své těle i o mateřství.

To Precious Leeová je pak první černošská modelka s křivkami, která se objevila v americkém vydání magazínu Vogue. Leeová se zasazuje o rasovou a tělesnou rozmanitost nejen prostřednictvím modelingu, ale i herectví, psaní a aktivismu.

Poprvé se objevuje v kalendáři Pirelli i Cara Delevingne - britská modelka, herečka, ale i hudebnice a zpěvačka.

Hlavní hvězda na konec

Zatímco některé inspirativní ženy před fotoaparátem pózovaly, další inspirativní žena je fotila.

„Od začátku mé fotografické dráhy jsem se řídila tím, kdo je žena před mým objektivem. Odkud pochází? Kam chce jít? Koho miluje? Jak miluje? Co ji žene dopředu? Jak si sama sebe představuje ve světě? Jak zrealizuje tuto představu? Nejprve tyto otázky kladu sama sobě a poté je promítám do příběhu, který se snažím vyprávět, nebo do emocí, které bych ráda sdělila. Záměrem je inspirovat diváka, aby otevřel svou mysl a snil se mnou," řekla k focení Emma Summertonová.

Australská fotografka nafotila 49. ročník kalendáře Pirelli během tří červnových dnů v New Yorku, poté následovalo jednodenní focení v Londýně.