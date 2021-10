Za normálních podmínek je sem vyráží fotit naši fotoreportéři. To ale kvůli současné situaci a vyhlášeným opatřením stále ještě není možné. Chcete mít přesto miminko také v novinách? Můžete nám poslat jeho fotografii (s údaji do popisku, jako je jeho jméno, datum a čas narození, míry, váha, jména obou rodičů a obec, ve které bydlíte) na e-mail chomutovsky@denik.cz a své miminko najdete nejbližší sobotu v tištěném Chomutovském deníku a v neděli i na našem webu. Tady najdete i galerie všech miminek, která již v Deníku vyšla.

Covid stále ještě neumožňuje návštěvy v porodnicích. Fotografie miminek můžete posílat e-mailem do redakce. | Foto: Archiv

