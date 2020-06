Zdroj: archiv Kristýny Sladomelové

Odmala mě fascinovala místa, kde je silně cítit genius loci. A tak při rozhodování, kam na vysokou, byla archeologie v Plzni jasnou volbou. Od studentských let jsem brigádničila na zámku v Klášterci nad Ohří jako průvodkyně. V roce 2011 jsem dostala nabídku místa právě tam, a tu jsem bez váhání přijala. Měla jsem to místo ráda a motivovalo mě i to, že ředitelem zámku je Petr Hybner, od kterého jsem se mohla hodně naučit. Je to člověk na svém místě, díky kterému se zámek zvedl z popela jako bájný Fénix.