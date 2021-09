Pandemie covidu zasáhla kulturu po celé zeměkouli. Nekonaly se koncerty, kapely nehrály. A to výrazně přibrzdilo v rozvoji také firmu z pod Krušných hor vyrábějící kytarové reproboxy.

„V roce 2019 byl náš nejúspěšnější rok, dělali jsme 12 beden měsíčně. Ještě březen 2020 jsme měli rekordních 18 objednávek. To byla bomba. A pak přišel covid,“ rekapituluje šestatřicetiletý zakladatel Coffee Audio Roman Kraus.

V době epidemie, která stále neskončila, se propadli s prodejem na 1 až 2 boxy měsíčně. Dokonce zkrachovalo jejich několik dodavatelů, kteří s firmou z Klášterce nad Ohří spolupracovalo. „Zabíjí nás jedna věc, lidé v covidu si hráli doma do sluchátek nebo do počítače a bedny šly stranou,“ uvědomuje si Kraus.

Zjistil, že jen reproboxy je neuživí, proto nově začal vyrábět i basové boxy a také lampové zesilovače. Nabízejí též opravy a servis aparátů. „A hlavně se chystáme dělat kytary. Plus chceme vyrábět nábytek do studia. Náš plán je pokrýt celou škálu produktů,“ prozradil Kraus.

Těžké období přežili i díky tomu, že on pracuje ve Švýcarsku. Je vystudovaný elektrotechnik zaměstnaný ve firmě ABB. Svou firmu má jen jako koníčka. „Žádnou finanční pomoc od státu jsme nechtěli, já mám rád samostatnost a svobodu. Od nikoho pomoc neočekávám,“ dodal rozhodně vousatý kytarista pendlující mezi Alpami a Krušnohořím.

Coffee Audio funguje od roku 2016. Kraus je designer a konstruktér, vše následně vyrábí jeden zaměstnanec - Štěpán Bernášek. V pozadí stojí investoři Zdeněk Jonáš a Aleš Hudec.

A jak vše vzniklo? Krausova žena si našla před šesti lety práci v Lucembursku a následně ve Švýcarsku. Oni ji následoval. Částečně tak přišel o své koníčky, protože jeho kapela z Klášterce se rozpadla. Doma si hrál na kytaru a začal si vylepšovat aparát.

„Vždy jsem byl blázen do zesilovačů a reproboxů. A právě reproboxy mají velký vliv na výsledný zvuk. Začal jsem testovat různé, ale nic mi nevyhovovalo.“ Tak si postavil vlastní.

Když hledal, co by dal místo přední krytky na reproboxy, našel na půdě spoustu pytlů od kávy. Jeden s nápisem coffee použil. To dalo následně jméno jeho vzniklé firmě. „Můj prototyp měl úspěch a kytaristi si začali objednávat první bedny. Ty mi pomáhal vyrábět šikovný kamarád, kutil a muzikant Štěpán Bernášek.“

Postupně se začali nabalovat zákazníci. Mezi prvními si o svůj reprobox se například přihlásil i kytarista Oldřich Krejčoves z Monkey Business bydlící v nedaleké Kadani.

Pak už to jelo. Sehnali investora a v roce 2016 si vybavili v Klášterci truhlářskou dílnu. Boom přišel poté, co své produkty prezentovali na výstavě v německém Frankfurtu. „Poznali jsme tam například producenta z Dánska. Jemu se naše bedny líbily a začali jsme se rozvíjet,“ popsal Kraus.

A čím jsou jejich reporoboxy speciální? „Máme zvuk bez kompromisu. Nevýhoda ale je, že si naši bednu koupíte jednou za život a pak už nic jiného nepotřebujete,“ usmívá se.

Pro výrobu používají unikátní konstrukci, která se skládá z kombinace tří věcí. „Pracujeme jen s prvotřídním dřevem bez suků – baltskou břízou z Finska. Bedny jsou spojené cinkováním, tedy bez jediného šroubu. Je to kompaktní monolit. Nikde nic nedrnčí,“ popisuje výrobu beden.

Jednotlivé typy pojmenovává podle druhů kávy – tedy Lungo, Latte, Ristretto nebo Cappuccino.

Jejich bednu nyní používají známí kytaroví youtubeři z celého světa. „Dávali jsme box kanadskému producentu Glennu Frickerovi, do Německa zase Henningovi, v USA ji má Fluff, který má kanál Riffs, Beards & Gear. Pochvaluje si ji i John Browne z Anglie,“ vyjmenovává známá jména v hudebním a online světě.

Jejich videa měla velké ohlasy, nicméně na objednávku to prý vliv nemělo. „Za kytary lidi utratí sto tisíc, ale do bedny to nechtějí dávat, pokud si ji neosahají osobně,“ je jasné Krausovi.

Také podporují známou metalovou kapelu Jinjer z Ukrajiny. Kytaristé ze skupiny s charizmatickou zpěvačkou používají jejich boxy a jsou nadšeni. „Přesto z Ukrajiny a Ruska nemáme žádného zákazníka, většina je z Česka, západní Evropy a z Ameriky,“ upřesnil majitel firmy.

Jeho sen je, aby firma fungovala i po jeho smrti. „Aby mě značka přežila. Abych si mohl říct, hraje na to 10 % muzikantů na světě. Tak se stavte,“ vzkázal na závěr Roman Kraus.