„Začínal jsem s hokejem, až když jsem začal chodit do první třídy, která byla sportovní. Rodiče chtěli, abych dělal atletiku, proto mi ji vybrali, ale škola byla ve skutečnosti spíše hokejová, takže jsem šel na nábor a začal hrát,“ vypráví Vít Seemann. Jak došlo k tomu, že zamířil do Chomutova? „Měl jsem nabídky i do Litvínova, v týmu mě chtěli. Jenže na Chomutovu se mi líbilo krásné nové zázemí na novém zimním stadionu. Když jsem tam přicházel, bylo to jedno z nejhezčích zázemí v Čechách, takže jsem se rozhodl zvolit něco jiného než ostatní,“ usmívá se mladík, jehož snem, stejně jako mnoha jiných, je nablýskaná NHL. Seemann je navíc konkrétní – miluje Montreal Canadiens. V klubu, kde udělal kariéru například Martin Ručinský, drží pěsti odmala.