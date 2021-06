Zdroj: archiv Josefa Beneše

„Pracoval jsem v různých firmách rozličné velikosti a všude to bylo strašně složité na tabulky a sběr dat. Například šichtovnice s hodinami dělníků se sbírala na papírech a přepisovala do excelu. A takových tabulek se tvořilo několik. Zabralo mi to až tři pracovní dny v měsíci. Největším impulsem pak byla instalace alarmu s nabídkou možnosti kontroly, kdo a v kolik kódoval objekt. Přemýšlel jsem, zda by to bylo schopné vytvořit i docházku a postupně jsem přidával další moduly jako evidence majetku, on-line stavební deník, focení či požadavky. Takže k tvorbě aplikace mě vedla taková vlastní lenost sbírat data. Navíc se všude s hodinami v práci strašně švindlovalo. Typický příklad je, když zaměstnanec opustí stavbu ve 14 hodin, ale ve výkazu má napsáno, že odešel až v 15.30,“ říká Josef Beneš. Nová aplikace Stavaria, kterou má dělník ve svém mobilním telefonu, pomůže zaevidovat, kdy ráno přijde na stavbu, přihlásí se pomocí ID a PINu, zadá příchod, udělá fotku a odešle, to samé, pokud odchází ze stavby. Tímto se zaměstnavateli tvoří reporty jak pro mzdy, tak na jednotlivé stavby nebo projekty.