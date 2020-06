Zdroj: archiv Petra Liebschera

Do Ústeckého kraje jsem se dostal díky manželce, původně jsem Pražák. Moje žena pracovala jako učitelka v Peruci, po narození dětí jsme se stěhovali do Loun. Původní profesí jsem grafik, pracoval jsem více jak 15 let v reklamních agenturách. Později jsem se grafickým zakázkám věnoval jako externista z domova, ale začal mi chybět kontakt s lidmi. Vždy jsem tíhl k historii a památkám, našel jsem si proto práci jako zástupce kastelána na zámku v Krásném Dvoře. Od mládí se věnuji amatérskému divadlu, na zámku jsme hráli kostýmované prohlídky a při nich jsem se seznámil s Janem Losenickým a divadlem Navenek, se kterými spolupracuji i v Kadani. Zkušenosti z marketingu jsem uplatnil také v Kadani, kam jsem přišel nejdřív jako řadový zaměstnanec do Městského muzea. Po roce jsem se stal správcem františkánského kláštera a spojil tuto funkci s vedením muzea, což má praktické výhody. Cíleně dělám této významné památce propagaci, díky které se nám výrazně zvýšila návštěvnost.