V tu dobu už jsem byl přijat na filmovou vědu do Olomouce i do Brna. Za zkoušku ale člověk nic nedá, a tak jsem do České televize zavolal. Namísto přijímacího natočení ankety jsem poslal rovnou reportáž, to je tam asi zaujalo a od té doby jsem součástí zpravodajství České televize. Vedle toho také spolupracuji s Romanem Němcem, režisérem a scénáristou z Kadaně, na filmu Kam motýli nelétají.